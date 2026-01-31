В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и двое детей

При пожаре в частном жилом доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев.
Как сообщили в региональном СУ СК, все они были эвакуированы из горящего здания, но скончались в реанимации от отравления продуктами горения. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По поручению прокурора края на месте работает территориальный прокурор, проводя проверку соблюдения законодательства о защите несовершеннолетних и обстоятельств трагедии.
