Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и двое детей

При пожаре в частном жилом доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев.

При пожаре в частном жилом доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев.

Как сообщили в региональном СУ СК, все они были эвакуированы из горящего здания, но скончались в реанимации от отравления продуктами горения. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По поручению прокурора края на месте работает территориальный прокурор, проводя проверку соблюдения законодательства о защите несовершеннолетних и обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что организатора хостела, где погибли кубинцы, отправили под домашний арест.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.