Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чибис: в Мурманске и Североморске зафиксированы отключения электричества

Губернатор Мурманской области сообщил о перебоях со светом на ряде объектов в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Ряд объектов обесточен на территории Мурманска и ЗАТО Североморск, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.

«На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск», — написал он.

Губернатор сообщил о проведении аварийно-восстановительными бригадами мероприятий по переключению потребителей по резервной схеме. По словам Чибиса, приоритетом является восстановление электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Глава региона подчеркнул, что в области делается все возможное для скорейшей нормализации ситуации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об отключении света в Мурманске и Североморске из-за падения опор линии электропередачи во время сильного снегопада, сопровождавшегося порывистым ветром.

В минувший вторник Чибис заявил о восстановлении электроснабжения в Мурманске в полном объеме.