Чибис: в Мурманске и Североморске зафиксированы отключения электричества

Ряд объектов обесточен на территории Мурманска и ЗАТО Североморск, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.
«На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск», — написал он.
Губернатор сообщил о проведении аварийно-восстановительными бригадами мероприятий по переключению потребителей по резервной схеме. По словам Чибиса, приоритетом является восстановление электроснабжения объектов жизнеобеспечения.
Глава региона подчеркнул, что в области делается все возможное для скорейшей нормализации ситуации.
Напомним, на прошлой неделе стало известно об отключении света в Мурманске и Североморске из-за падения опор линии электропередачи во время сильного снегопада, сопровождавшегося порывистым ветром.
В минувший вторник Чибис заявил о восстановлении электроснабжения в Мурманске в полном объеме.