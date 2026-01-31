Стало известно, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими

В ходе расследования появилась версия, что реальный маршрут семьи мог отличаться от озвученного. Вместо популярной скалы Буратинка они могли направиться к менее известной вершине Мальвинка, где, по легендам, находится «камень желаний». По мнению опытных путешественников, такое отклонение от маршрута могло привести их в сложную для прохождения и потенциально опасную местность, что отчасти объясняет отсутствие следов.