Стало известно, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими

Уже прошло четыре месяца, как в Красноярском крае пропала семья Усольцевых. Доцент кафедры гражданского права Юридического института СФУ Вячеслав Богданов разъяснил krsk.aif.ru, как действует законодательство в случае длительного исчезновения людей и какие шаги необходимы для признания семьи Усольцевых пропавшими без вести и погибшими.
По словам эксперта, такое решение может принять исключительно суд — и только по заявлению заинтересованных лиц, обычно близких родственников. Ключевую роль играют обстоятельства исчезновения.
Юрист пояснил, что если исчезновение произошло при очевидной смертельной угрозе (например, при катастрофе), то по истечении шести месяцев суд может признать человека погибшим. Однако ситуация с семьёй Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в тайге, является с юридической точки зрения неоднозначной.
«Если семья ушла в лес, то это весьма неоднозначные обстоятельства. Гипотетически суд может решить, что в данных обстоятельствах они могли самостоятельно покинуть регион. Это оценочная категория в данной ситуации — они пропали при обстоятельствах, не предполагающие смертельную опасность», — отметил Вячеслав Богданов.
Таким образом, процедура юридического оформления статуса пропавших без вести для Усольцевых будет сложной и потребует тщательной оценки всех факторов следствием и судом. Родственникам для начала этого процесса необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Накануне спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Специалисты совместно с правоохранителями приступили к обследованию ранее намеченных участков в районе урочища Буратинка у посёлка Кутурчин в Партизанском районе.
Однако за прошедший день обнаружить какие-либо следы семьи не удалось. Поисковые работы продолжаются в субботу, 31 января. Спасатели намерены продолжить прочёсывание труднодоступной горно-таёжной местности.
Кроме того, следователи решили вновь допросить свидетелей — жителей посёлка Кутурчин. По словам официального представителя ГСУ СК по региону Юлии Арбузовой, это плановое мероприятие, направленное на выявление упущенных ранее деталей.
Напомним, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в окрестностях таёжного посёлка Кутурчин.
Несмотря на беспрецедентную по масштабам поисковую операцию, в которой участвовали около 1500 человек, авиация и беспилотники, ни малейшего следа семьи обнаружить не удалось. Этот факт породил множество слухов и версий, активно обсуждаемых в обществе.
Одной из самых популярных в соцсетях стала гипотеза о возможном уходе Усольцевых в религиозную секту. Однако, как ранее заявляли в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю журналистам krsk.aif.ru, следствие не нашло этому никаких подтверждений.
«Каких-либо обстоятельств, указывающих на участие в секте, с учётом собранных доказательств, не установлено», — сообщили в ведомстве.
В ходе расследования появилась версия, что реальный маршрут семьи мог отличаться от озвученного. Вместо популярной скалы Буратинка они могли направиться к менее известной вершине Мальвинка, где, по легендам, находится «камень желаний». По мнению опытных путешественников, такое отклонение от маршрута могло привести их в сложную для прохождения и потенциально опасную местность, что отчасти объясняет отсутствие следов.