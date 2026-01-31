Ричмонд
Двое взрослых и двое детей умерли в реанимации после пожара в доме в Алтайском крае

Ночью в субботу в городе Камень-на-Оби Алтайского края произошёл пожар в частном жилом доме. В результате трагедии погибли двое взрослых и двое малолетних детей, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, возгорание произошло в доме на улице Республики. Пострадавших удалось эвакуировать, однако спасти их не смогли — все четверо скончались в медицинском учреждении от отравления продуктами горения.

«Из помещения были эвакуированы 4 человека: двое взрослых и двое детей в возрасте 5 лет и 8 месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения. Наиболее вероятная причина возгорания — неправильная эксплуатация печного оборудования», — уточнили в следкоме.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии. Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на личный контроль ход проверки и расследование гибели детей.

А ранее более сотни человек были эвакуированы из пятизвёздочного отеля на французском курорте Куршевель после крупного пожара. Возгорание началось вечером 27 января в мансарде здания, расположенного в районе Куршевель 1850. Пожар уже ликвидирован, а запах гари сохранялся некоторое время, но дыма и огня на месте больше не было.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.