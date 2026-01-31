Двое взрослых и двое детей умерли в реанимации после пожара в доме в Алтайском крае

А ранее более сотни человек были эвакуированы из пятизвёздочного отеля на французском курорте Куршевель после крупного пожара. Возгорание началось вечером 27 января в мансарде здания, расположенного в районе Куршевель 1850. Пожар уже ликвидирован, а запах гари сохранялся некоторое время, но дыма и огня на месте больше не было.