В Мурманске и Североморске снова пропал свет из-за ЧП на участке с временными опорами ЛЭП

По его словам, отключение произошло на участке линии электропередачи с временными опорами. При этом сами опоры повреждений не получили. В результате без электроснабжения осталась часть объектов в Мурманске и ЗАТО Североморск.
Власти действуют по заранее отработанному алгоритму. Аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме переключают потребителей на резервные схемы питания. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения, для которых электроснабжение восстанавливается в приоритетном порядке.
Ранее Life.ru писал, что жители Мурманской области почти четыре дня оставались без электричества из-за обрушения пяти опор ЛЭП во время непогоды. Энергетикам пришлось работать в экстремальных условиях, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома и на социальные объекты. Режим ЧС отменили 27 января.
