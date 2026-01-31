Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманске и Североморске снова пропал свет из-за ЧП на участке с временными опорами ЛЭП

В Мурманске и Североморске Мурманской области вновь зафиксировано частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, отключение произошло на участке линии электропередачи с временными опорами. При этом сами опоры повреждений не получили. В результате без электроснабжения осталась часть объектов в Мурманске и ЗАТО Североморск.

Власти действуют по заранее отработанному алгоритму. Аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме переключают потребителей на резервные схемы питания. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения, для которых электроснабжение восстанавливается в приоритетном порядке.

Ранее Life.ru писал, что жители Мурманской области почти четыре дня оставались без электричества из-за обрушения пяти опор ЛЭП во время непогоды. Энергетикам пришлось работать в экстремальных условиях, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома и на социальные объекты. Режим ЧС отменили 27 января.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.