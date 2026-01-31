Чемпион мира по бодибилдингу Джейсон Лоу внезапно умер в возрасте 38 лет

Чемпион мира по бодибилдингу Джейсон Лоу скончался в возрасте 38 лет. Информацию о его смерти подтвердила супруга спортсмена Эшли, опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях. Сообщение о смерти Лоу сопровождалось серией фотографий, сделанных в период их совместной жизни.
Отмечается, что мужчина получил широкую известность благодаря своему внушительному телосложению и выразительной физической форме, что обеспечило ему признание в мире фитнеса и бодибилдинга.
Согласно данным Национального комитета по бодибилдингу, Лоу приобрел популярность благодаря участию в различных соревнованиях в период с 2015 по 2022 год.
Ранее также сообщалось о внезапной смерти 26-летнего бодибилдера-блогера. Би Цзяци, известный интернет-аудитории своими интенсивными тренировками и физической формой, общался с друзьями всего за несколько часов до смерти. Они также рассказали, что в дни, предшествовавшие смерти, он выглядел уставшим, однако это связывали с нагрузками от тренировок.