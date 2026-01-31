«Гуру трейдинга» оказался выпускником школы: в Узбекистане разоблачили 17-летнего интернет-мошенника

Яркие обещания, уверенный тон и красивые слова сделали своё дело. В ноябре 2025 года двое граждан попались на удочку псевдоинвестора. В надежде освоить трейдинг и быстро приумножить свои сбережения они обратились к «гуру заработка». В результате один из пострадавших перевёл мошеннику более 13 миллионов сумов, второй — 10 миллионов сумов на указанные банковские карты.
Как только деньги поступили, «щедрый наставник» исчез: заблокировал клиентов в мессенджерах и полностью прекратил с ними общение.
Однако на этом история не закончилась. Правоохранительным органам удалось выйти на след преступника. Самым неожиданным оказалось то, что за масштабной мошеннической схемой стоял 17-летний подросток, едва окончивший школу.
Подозреваемого задержали на территории Кашкадарьинской области, где он скрывался. При задержании у него были изъяты в качестве вещественных доказательств смартфон iPhone 17 Pro и банковские карты, на которые переводились деньги доверчивых граждан.
Как выяснилось в ходе следствия, его Telegram-канал насчитывал около 2800 подписчиков, а сам подросток успел обмануть более 280 человек, после чего попросту блокировал их. Предполагается, что жертвами молодого мошенника могли стать не только жители Бухарская область, но и сотни людей по всей стране.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 пункту «г» статьи 168 (мошенничество с использованием информационных технологий) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют его причастность к другим эпизодам мошенничества.
Правоохранительные органы в очередной раз напоминают: в социальных сетях никто не будет просто так раздавать деньги или увеличивать ваши сбережения за несколько часов. Не переводите средства на банковские карты сомнительных лиц. Человек, который сегодня называет себя «ключом к богатству», на деле может оказаться обычным мошенником по ту сторону экрана.