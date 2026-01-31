«Гуру трейдинга» оказался выпускником школы: в Узбекистане разоблачили 17-летнего интернет-мошенника

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают: в социальных сетях никто не будет просто так раздавать деньги или увеличивать ваши сбережения за несколько часов. Не переводите средства на банковские карты сомнительных лиц. Человек, который сегодня называет себя «ключом к богатству», на деле может оказаться обычным мошенником по ту сторону экрана.