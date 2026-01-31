В Бурятии девочка-подросток без прав села за руль и погибла в ДТП

Как сообщили в МВД Бурятии, авария произошла в 3 часа ночи в Кабанском районе. По предварительным данным, девочка 2009 года рождения за рулем автомобиля Toyota Est на 45‑м км трассы «Береговая — Подольск» не справилась с управлением на повороте, съехала в кювет и врезалась в столб.