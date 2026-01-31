Отец ученицы элитной школы QSI попросил заменить следователя по делу

По его словам, девочку перевели из реанимации в другую палату. Также Амиркин отметил, что официально попросил заменить следователя по уголовному делу, поскольку заметил в действиях женщины предвзятость.
«Следователь вместо спокойной фиксации фактов и работы по делу начала вести разговор так, будто нужно “подвести” к версии, что виновата наша семья. Вопросы и тон были явно провокационными, как будто меня пытались вывести на эмоции и перевести разговор с сути на обвинения в наш адрес», — отмечается в посте.
Амиркин намерен подать на данного правоохранителя заявление на проверку коррупционной составляющей.
О ситуации
Ранее отец 16-летней школьницы Канат Амиркин сообщил, что его дочь предприняла попытку суицида прямо в здании школы QSI, что, по его словам, стало следствием длительной травли со стороны одноклассников. Он утверждает, что на протяжении года добивался реакции администрации учебного заведения, однако в ответ получал формальные отписки и отсутствие реальных мер.
После произошедшего Управление образования Алматы сформировало специальную мониторинговую группу, а сотрудники полиции начали следственные действия. Детский омбудсмен Диана Ерлан заявила, что держит ситуацию на личном контроле, и призвала общественность не распространять неподтвержденную информацию до завершения проверки. В школе QSI официальных комментариев по факту случившегося пока не предоставили.