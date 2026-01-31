«Боялся наказания»: челябинские полицейские разыскали мужчину, ограбившего магазин

Челябинские полицейские разыскали мужчину, который в декабре ограбил магазин продуктов на улице 60 лет Октября. Злоумышленник ударил продавщицу и присвоил выручку — 24 тыс. рублей.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, грабитель прятался в Башкортостане. Полицейские съездили туда и задержали мужчину. Подозреваемому 33 года, у него уже есть судимость.
— Зашел в один магазин, отодвинул прилавок, забрал деньги, оттолкнул женщину, — признался мужчина. —Скрылся с места происшествия и уехал в Башкортостан, так как боялся наказания.
В отношении башкортостанца возбудили уголовное дело о грабеже.