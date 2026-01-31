«Все занятия отменены»: Мурманск и Североморск снова частично обесточены

Глава города Мурманска Иван Лебедев объявил об экстренной отмене всех занятий в местных школах на фоне масштабного отключения электроэнергии. Решение было принято утром в субботу после очередного инцидента на линии электропередач, который оставил без света значительную часть жилых районов и социальных объектов.
Как сообщил руководитель муниципалитета в своих социальных сетях, ситуация потребовала немедленного вмешательства и изменения привычного ритма жизни города.
«Все занятия для школьников в наших учреждениях на сегодня отменены», — констатировал Лебедев.
В столице региона введён режим жесткой экономии ресурсов. Городские власти отключили наружное освещение и праздничную иллюминацию, а общественный транспорт был переведен на график работы в чрезвычайных условиях.
«В администрации города развернут оперативный штаб. Формируется список пунктов поддержки населения для районов, отключенных от энергоснабжения», — добавил глава окружной столицы.
Очередной сбой произошел на участке ЛЭП, где ранее были установлены временные конструкции. Глава региона Андрей Чибис пояснил, что специалисты зафиксировали отключение, хотя сами опоры в этот раз остались целыми. Энергетики компании «Россети» пытаются переключить потребителей Мурманска и Североморска на резервные схемы.