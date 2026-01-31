«Все занятия отменены»: Мурманск и Североморск снова частично обесточены

Глава города Мурманска Иван Лебедев объявил об экстренной отмене всех занятий в местных школах на фоне масштабного отключения электроэнергии. Решение было принято утром в субботу после очередного инцидента на линии электропередач, который оставил без света значительную часть жилых районов и социальных объектов.