В аварии в Ростовской области погиб водитель и пострадал пассажир

По предварительным данным, 30 января в 18:05, на 146 км трассы «Элиста-Ремонтное-Зимовники» водитель 1960 года рождения, управляя машиной Chevrolet Niva, допустил наезд на автомобиль «Урал», за рулем которого находился водитель 1978 года рождения. Грузовик с прицепом совершил вынужденную остановку (частично на обочине, частично — на полосе движения) из-за замыкания и дальнейшего возгорания аккумуляторов. По словам полицейских, после столкновения с «Уралом» Chevrolet Niva «отбросило» на движущуюся навстречу фуру с полуприцепом.