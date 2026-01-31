Кот спас мирно спавшую многодетную семью из горящего дома в Подмосковье

ЧП произошло 30 января, когда все домочадцы уже спали. Женщину разбудило громкое мяуканье питомца и резкий звук сработавшего автономного датчика дыма, который зафиксировал задымление.
«Моментально осознав опасность, мама разбудила детей, и все успешно эвакуировались», — говорится в заявлении спасателей.
Благодаря оперативным действиям никто не пострадал, однако само здание получило сильные повреждения.
Ранее Life.ru рассказывал, что двое взрослых и двое детей скончались в реанимации после пожара в частном жилом доме в Алтайском крае. Все они отравились продуктами горения. Одному ребёнку было пять лет, а второму не было даже и одного года.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.