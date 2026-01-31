Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кот спас мирно спавшую многодетную семью из горящего дома в Подмосковье

Кот и пожарный извещатель спасли многодетную семью во время пожара в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области в своём официальном канале в мессенджере Max.

Источник: Life.ru

ЧП произошло 30 января, когда все домочадцы уже спали. Женщину разбудило громкое мяуканье питомца и резкий звук сработавшего автономного датчика дыма, который зафиксировал задымление.

«Моментально осознав опасность, мама разбудила детей, и все успешно эвакуировались», — говорится в заявлении спасателей.

Благодаря оперативным действиям никто не пострадал, однако само здание получило сильные повреждения.

Ранее Life.ru рассказывал, что двое взрослых и двое детей скончались в реанимации после пожара в частном жилом доме в Алтайском крае. Все они отравились продуктами горения. Одному ребёнку было пять лет, а второму не было даже и одного года.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.