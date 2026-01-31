Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы крайсуда Кубани

В суде было установлено, что Александр Чернов нарушал антикоррупционное законодательство, занимая должность председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 год. Используя иммунитет и судейскую неприкосновенность, он вел коммерческую деятельность. Для сокрытия своего участия в бизнесе он привлекал родственников и доверенных лиц. Полученные средства он направлял на покупку высоколиквидной недвижимости с целью извлечения прибыли.