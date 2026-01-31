Ричмонд
Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы крайсуда Кубани

Первый кассационный суд окончательно утвердил конфискацию имущества стоимостью 13 млрд руб. у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Коммерсантъ

В августе 2025 года Красногорский суд Московской области передал в собственность государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Александру Чернову и его близким. Стоимость конфискованного превысила 13 млрд руб. Ответчики обжаловали решение в апелляции, но Мособлсуд признал его законным. После этого они обратились в кассацию.

«Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы, выслушав участников процесса, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила судебные акты без изменения», — говорится в сообщении суда.

В суде было установлено, что Александр Чернов нарушал антикоррупционное законодательство, занимая должность председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 год. Используя иммунитет и судейскую неприкосновенность, он вел коммерческую деятельность. Для сокрытия своего участия в бизнесе он привлекал родственников и доверенных лиц. Полученные средства он направлял на покупку высоколиквидной недвижимости с целью извлечения прибыли.