В многоквартирном доме в Бухарской области произошёл взрыв газа

Пользователи сообщали, что в одном из двухэтажных многоквартирных жилых домов произошёл взрыв газа. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, здание получило серьёзные повреждения.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о случившемся. По данным ведомства, 31 января в 08:23 через систему 112 поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в одном из двухэтажных жилых домов, расположенных на улице Шурабод махалли «Тинчлик».
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, а также другие экстренные и профильные службы. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента и обеспечению безопасности.
По предварительным данным специалистов, вспышка произошла из-за утечки газа во время использования газовой плиты.
В результате происшествия два человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет.
Причины произошедшего уточняются, по факту инцидента проводится проверка.