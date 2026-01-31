Ричмонд
В многоквартирном доме в Бухарской области произошёл взрыв газа

Vaib.uz (новости Узбекистана. 31 января). Сегодня утром в социальных сетях начала распространяться информация о чрезвычайном происшествии в Каракульском районе Бухарской области.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи сообщали, что в одном из двухэтажных многоквартирных жилых домов произошёл взрыв газа. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, здание получило серьёзные повреждения.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о случившемся. По данным ведомства, 31 января в 08:23 через систему 112 поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в одном из двухэтажных жилых домов, расположенных на улице Шурабод махалли «Тинчлик».

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, а также другие экстренные и профильные службы. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента и обеспечению безопасности.

По предварительным данным специалистов, вспышка произошла из-за утечки газа во время использования газовой плиты.

В результате происшествия два человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет.

Причины произошедшего уточняются, по факту инцидента проводится проверка.