В многоквартирном доме в Бухарской области произошёл взрыв газа

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о случившемся. По данным ведомства, 31 января в 08:23 через систему 112 поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в одном из двухэтажных жилых домов, расположенных на улице Шурабод махалли «Тинчлик».