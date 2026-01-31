Ричмонд
Два человека погибли в пожарах в Свердловской области

В Свердловской области за сутки в пожарах погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: Комсомольская правда

— Всего за сутки были ликвидированы 16 пожаров, восемь из них в жилом секторе. 10 человек были спасены, 2 человека погибли, — сообщали в ведомстве.

Первая трагедия произошла в селе Большое Трифоново, где на улице Советская загорелся частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 160 квадратов.

Второй пожар случился в Каменске-Уральском по улице Лермонтова. Там загорелась квартира на 7-м этаже девятиэтажки. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяина квартиры.

Причины пожаров установят пожарные дознаватели. В ведомстве отметили, что в обоих случаях жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании.