Два человека погибли в пожарах в Свердловской области

— Всего за сутки были ликвидированы 16 пожаров, восемь из них в жилом секторе. 10 человек были спасены, 2 человека погибли, — сообщали в ведомстве.
Первая трагедия произошла в селе Большое Трифоново, где на улице Советская загорелся частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 160 квадратов.
Второй пожар случился в Каменске-Уральском по улице Лермонтова. Там загорелась квартира на 7-м этаже девятиэтажки. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяина квартиры.
Причины пожаров установят пожарные дознаватели. В ведомстве отметили, что в обоих случаях жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании.