Клычков: в Орле эвакуируют несколько улиц из-за обезвреживания части ракеты

Губернатор Орловской области сообщил о проведении эвакуации и ограничении движения на нескольких улицах Орла в связи с обезвреживанием боезаряда ракеты.

Источник: Аргументы и факты

В Орле запланировано проведение эвакуации на нескольких улицах в связи с работами по обезвреживанию боезаряда ракеты, сообщил глава региона Андрей Клычков в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, утром в субботу обнаруженный на территории Орла боезаряд ракеты планируется вывезти из города для уничтожения.

«Специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — говорится в публикации.

Сообщается, что в радиусе полукилометра от места нахождения боезаряда решено провести эвакуацию. Она затронет жителей семи улиц и пяти садоводческих товариществ.

Клычков предупредил также об ограничении движения транспорта и пешеходов по ряду улиц в связи с обезвреживанием боезаряда.

Ранее стало известно об уничтожении силами ПВО украинской зенитной управляемой ракеты С-200 над территорией Клинцовского района Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, в результате падения фрагментов сбитой ракеты пострадала женщина.