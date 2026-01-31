Карагандинец украл сейф с миллионами тенге

По версии следствия, злоумышленник выбрал момент, когда владельцы жилья уехали на новогодние праздники, отжал оконную раму, проник в дом и вынес сейф. О пропаже хозяева узнали лишь после возвращения. Предварительный размер ущерба оценили в 10 миллионов тенге.