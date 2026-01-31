Ричмонд
Карагандинец украл сейф с миллионами тенге

В Караганде раскрыли крупную кражу из частного дома. Мужчина вынес из него сейф с деньгами и золотыми украшениями, отмечается на сайте Polisia.kz. Подозреваемого задержали сотрудники полиции при поддержке бойцов спецподразделения «Арлан».

Источник: Курсив

По версии следствия, злоумышленник выбрал момент, когда владельцы жилья уехали на новогодние праздники, отжал оконную раму, проник в дом и вынес сейф. О пропаже хозяева узнали лишь после возвращения. Предварительный размер ущерба оценили в 10 миллионов тенге.

Как сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов, в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого полицейские обнаружили похищенный сейф.

В краже подозревается 30-летний мужчина, который ранее уже фигурировал в аналогичных эпизодах в другом регионе. Начато досудебное расследование.