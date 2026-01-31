В Самаре в суд поступило дело о дискредитации ВС РФ депутатом

Ленинский районный суд Самары рассмотрит дело о дискредитации ВС РФ депутатом Григорием Еремеевым. Причиной стало его скандальное выступление на заседании самарской Губдумы 23 декабря. Подробности рассказала зампредседателя дум Екатерина Кузьмичева в своем телеграм-канале.
«Ежегодно на заседании предоставляется время для выступления региональных представителей непарламентских партий. В повестке был заявлен один представитель. Невозможно подобрать слова, чтобы высказать мнение о его выступлении. Все участники резко осудили услышанное», — написала Кузьмичева.
Депутаты единогласно поддержали предложение о направлении обращения в следственные органы для проведения правовой оценки сказанного. В результате Губдума направила материал в правоохранительные органы.