В Самаре в суд поступило дело о дискредитации ВС РФ депутатом

«Ежегодно на заседании предоставляется время для выступления региональных представителей непарламентских партий. В повестке был заявлен один представитель. Невозможно подобрать слова, чтобы высказать мнение о его выступлении. Все участники резко осудили услышанное», — написала Кузьмичева.