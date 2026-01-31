Под Ростовом мужчина прострелил окно машины местного предпринимателя

Как выяснилось, стрелявший и потерпевший давно знакомы. Между ними не раз возникали ссоры. В день происшествия задержанный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял оружие и пришел к кафе, которое принадлежит оппоненту, и выстрелил в его автомобиль.