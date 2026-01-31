Ричмонд
Под Ростовом мужчина прострелил окно машины местного предпринимателя

Конфликт между знакомыми произошел на почве старых обид.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе мужчина стрелял в автомобиль владельца местного кафе из-за давнего конфликта. О случившемся потерпевший рассказал начальнику Главного управления МВД по Ростовской области Александру Речицкому во время личного приема.

— Инцидент произошел днем 27 января в селе Самарское. Неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в припаркованную у кафе машину. Пуля повредила боковое стекло, причинив материальный ущерб владельцу, — уточнили в донском главке.

Полицейские прибыли на место происшествия.

— Был обнаружен металлический фрагмент, похожий на пулю. Сотрудники изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Это позволило быстро установить и задержать подозреваемого.

Как выяснилось, стрелявший и потерпевший давно знакомы. Между ними не раз возникали ссоры. В день происшествия задержанный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял оружие и пришел к кафе, которое принадлежит оппоненту, и выстрелил в его автомобиль.

— Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.