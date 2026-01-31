Ребёнок в Хабаровске провалился под лёд у «Ерофей Арены»

Спасатели и представители МЧС вновь обращаются к жителям города: выход на лёд в настоящее время смертельно опасен. Несмотря на январские морозы, у берегов Амура уже появились проталины и участки с тонким льдом. Даже небольшое отклонение от проверенных маршрутов может привести к трагедии.