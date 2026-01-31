Ребёнок в Хабаровске провалился под лёд у «Ерофей Арены»

В Хабаровске сегодня, 31 января 2026 года, произошёл тревожный инцидент: девочка провалилась под лёд на реке Амур в районе «Ерофей Арены», сообщает Мах канал Хабаровск и другие новости.
По предварительным данным, происшествие случилось около 16:30. Ребёнок оказался в воде возле берега — лёд не выдержал веса. К счастью, в этот момент неподалёку находились мужчины, которые мгновенно среагировали: они подобрались к проталине и вытащили девочку из ледяной воды.
Пострадавшая была оперативно передана медикам. На данный момент её состояние оценивается как стабильное; ребёнку оказана необходимая помощь.
Спасатели и представители МЧС вновь обращаются к жителям города: выход на лёд в настоящее время смертельно опасен. Несмотря на январские морозы, у берегов Амура уже появились проталины и участки с тонким льдом. Даже небольшое отклонение от проверенных маршрутов может привести к трагедии.
МЧС напоминает:
- не выходите на лёд водоёмов, если он выглядит неоднородным или имеет тёмные пятна (это признаки промоин);
- объясните детям, что игры у реки в зимний период — строго под присмотром взрослых;
- если вы стали свидетелем происшествия, немедленно звоните в экстренную службу по номеру 112 или 101.