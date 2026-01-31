Бастрыкину доложат о ДТП с с погибшими пациентами на диализе в Прикамье

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дело по факту смертельного ДТП на трассе Карагай — Кудмыкар, сообщает телеграм-канал «Следком».
Речь идёт об аварии, которая случилась 30 января в дневное время. По предварительной информации, водитель автомобиля Карагайской центральной районной больницы «Лада Ларгус», в салоне которого находились пациенты после диализа, съехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП водитель санитарного автомобиля и три пассажира погибли, ещё один пациент и водитель иномарки получили травмы и были госпитализированы.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», которым заинтересовался Александр Бастрыкин.
«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — рассказали в телеграм-канале «Следком».