Бастрыкину доложат о ДТП с с погибшими пациентами на диализе в Прикамье

Речь идёт об аварии, которая случилась 30 января в дневное время. По предварительной информации, водитель автомобиля Карагайской центральной районной больницы «Лада Ларгус», в салоне которого находились пациенты после диализа, съехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП водитель санитарного автомобиля и три пассажира погибли, ещё один пациент и водитель иномарки получили травмы и были госпитализированы.