Две жительницы Дальнекостантиновского округа стали жертвами лжегазовщиков

Аналогичная ситуация произошла в другом населённом пункте округа в сентябре: там мошенники также «провели диагностику», «выявили нарушения» и вынудили 86-летнюю женщину оплатить выполненные ими работы по замене комплектующих по завышенной стоимости, которая составила более 31 000 рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проверяют легитимность организации, от лица которой действовали злоумышленники, и устанавливают прочих причастных лиц, а также в очередной раз просят граждан не пускать домой неизвестных.
«Чтобы удостовериться, действительно ли перед вами работник газовой службы, позвоните в газовую компанию по телефону, указанному в договоре технического обслуживания газового оборудования или по телефону 104. Помните, что коммунальщики приходят без предупреждения, только если случилась авария. Легальные проверки газового оборудования всегда планируются заранее. Специализированная организация обязана уведомить о предстоящем техническом обслуживании не менее чем за 20 дней до его проведения. Обычно это делается через управляющую компанию, которая размещает объявления на информационных стендах в подъездах, рассылает уведомления по почтовым ящикам или звонит собственникам», — напомнили правоохранители жителям.