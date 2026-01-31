Две жительницы Дальнекостантиновского округа стали жертвами лжегазовщиков

«Чтобы удостовериться, действительно ли перед вами работник газовой службы, позвоните в газовую компанию по телефону, указанному в договоре технического обслуживания газового оборудования или по телефону 104. Помните, что коммунальщики приходят без предупреждения, только если случилась авария. Легальные проверки газового оборудования всегда планируются заранее. Специализированная организация обязана уведомить о предстоящем техническом обслуживании не менее чем за 20 дней до его проведения. Обычно это делается через управляющую компанию, которая размещает объявления на информационных стендах в подъездах, рассылает уведомления по почтовым ящикам или звонит собственникам», — напомнили правоохранители жителям.