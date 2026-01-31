В Новосибирске бездомного взяли под стражу за наркоторговлю

Отмечается, что обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом, не был зарегистрирован и не имел постоянного места жительства в Новосибирской области. Наркотики он приобрёл для последующей продажи через интернет, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.