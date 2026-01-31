Ричмонд
В Новосибирске бездомного взяли под стражу за наркоторговлю

Ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения суд отклонил, посчитав необходимым содержание обвиняемого в СИЗО на период расследования.

Кировский районный суд Новосибирска отправил под арест мужчину, обвиняемого в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 25 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Следствие установило, что 25 января фигурант дела намеревался распространить около 68,8 грамма запрещённого вещества. Данное преступление относится к особо тяжким и предусматривает суровое наказание в виде длительного лишения свободы.

Отмечается, что обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом, не был зарегистрирован и не имел постоянного места жительства в Новосибирской области. Наркотики он приобрёл для последующей продажи через интернет, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.