В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой

По его данным, прокуратура Ленинского района Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что бывшая замначальника межрайонной ИФНС России с 2018 по 2022 годы приобрела и номинально оформила на родственников и других доверенных лиц семь квартир, дорогостоящий автомобиль, а также земельный участок, на котором построила жилой дом площадью более 600 квадратных метров.