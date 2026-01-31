«Волшебная процедура» обернулась кошмаром: в Ташкенте осудили супругов-лжекосметологов

Пострадавшая рассказала, что после вмешательства обратилась к четырём профессиональным пластическим хирургам. Они установили, что ткани были зашиты дешёвыми нитками и с грубыми нарушениями техники. По словам врачей, если бы гнойный процесс пошёл внутрь, это могло бы привести к мгновенной смерти. Сейчас у женщины частично парализована одна сторона лица, нарушена чувствительность, перекосило губы, а также регулярно отекают и болят руки. Она опасается, что инфекция могла распространиться по всему организму.