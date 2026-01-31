«Волшебная процедура» обернулась кошмаром: в Ташкенте осудили супругов-лжекосметологов

За привлекательными объявлениями нередко скрываются люди без необходимого медицинского образования, опыта и лицензии. В результате сотни женщин становятся жертвами так называемых «волшебных процедур».
На днях в Чиланзарском районном суде по уголовным делам было рассмотрено дело именно такой супружеской пары лжекосметологов. Мужчина и женщина под видом косметического салона проводили пластические операции, не имея на это ни права, ни профессиональной подготовки.
Одна из потерпевших выступила в суде и рассказала о пережитом. По её словам, операция проходила в крайне тяжёлых условиях: мужчина проводил вмешательство в состоянии алкогольного опьянения, использовал лазер и причинял сильную боль. Процедура началась вечером и длилась до самого утра. После этого состояние женщины резко ухудшилось — у неё поднялась высокая температура, и она на несколько дней впала в кому.
Как выяснилось в ходе разбирательства, при первом знакомстве с клиентами мужчина демонстрировал «примеры своих работ», однако позже оказалось, что это были фотографии, скачанные из интернета. Он не имел медицинского образования и не являлся врачом — единственным документом был аттестат об окончании школы.
Его супруга, которая также участвовала в проведении операций, заявляла о наличии диплома одного из московских вузов. Однако при этом она не владела русским языком, а в представленной копии диплома отсутствовали ключевые данные. Это стало ещё одним подтверждением того, что документ является поддельным.
Пострадавшая рассказала, что после вмешательства обратилась к четырём профессиональным пластическим хирургам. Они установили, что ткани были зашиты дешёвыми нитками и с грубыми нарушениями техники. По словам врачей, если бы гнойный процесс пошёл внутрь, это могло бы привести к мгновенной смерти. Сейчас у женщины частично парализована одна сторона лица, нарушена чувствительность, перекосило губы, а также регулярно отекают и болят руки. Она опасается, что инфекция могла распространиться по всему организму.
После «операции» у лжекосметологов женщина уже дважды проходила лечение в больнице. Для восстановления лица настоящие пластические хирурги запросили 70 миллионов сумов.
При этом к супругам приезжали клиенты не только из Узбекистана, но и из Таджикистана и Казахстана. Стоимость операций у них составляла около 400 долларов, тогда как в лицензированных клиниках аналогичные вмешательства стоят от 6000 до 8000 долларов.
По итогам рассмотрения дела суд вынес приговор. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса (пункты «б», «в», «г» — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и приговорён к 3 годам лишения свободы. Обвиняемой женщине по той же статье суд назначил наказание в виде 3 лет ограничения свободы. В суде супруги попросили прощения, заявляя о раскаянии и намерении в будущем учиться и исправиться.