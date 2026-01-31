В Архангельской области в ДТП погибли три человека

«В результате ДТП три человека скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи: сам водитель, несовершеннолетний юноша, который находился на заднем сиденье в центре, и женщина, находившаяся на заднем сиденье слева», — говорится в сообщении.