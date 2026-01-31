Ричмонд
В Архангельской области в ДТП погибли три человека

АРХАНГЕЛЬСК, 31 января. /ТАСС/. В результате ДТП в Красноборском муниципальном округе Архангельской области погибли три человека и двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, в селе Черевково на прямом участке дороги водитель автомобиля «Грейт-Волл» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в деревянный забор и деревянный частный дом.

«В результате ДТП три человека скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи: сам водитель, несовершеннолетний юноша, который находился на заднем сиденье в центре, и женщина, находившаяся на заднем сиденье слева», — говорится в сообщении.

Еще два пассажира с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.