СК возбудит уголовное дело из-за разбитых дорог в пригороде Краснодара

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей станицы Старокорсунской города Краснодара из-за ненадлежащего состояния дорог.
В обращении отмечалось, что улицы Садовая и Ивана Васюхно на протяжении нескольких лет остаются с грунтовым покрытием, которое при осадках размывается, а на полотне образуются ямы и колеи. Это затрудняет проезд транспорта и передвижение пешеходов. Ранее обращения жителей в различные инстанции не дали результатов. Ситуация также освещалась в интернете.
В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Руководителю краевого управления Андрею Маслову поручено возбудить уголовное дело и предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.