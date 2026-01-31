Ричмонд
СК возбудит уголовное дело из-за разбитых дорог в пригороде Краснодара

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по дорогам в станице Старокорсунской.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей станицы Старокорсунской города Краснодара из-за ненадлежащего состояния дорог.

В обращении отмечалось, что улицы Садовая и Ивана Васюхно на протяжении нескольких лет остаются с грунтовым покрытием, которое при осадках размывается, а на полотне образуются ямы и колеи. Это затрудняет проезд транспорта и передвижение пешеходов. Ранее обращения жителей в различные инстанции не дали результатов. Ситуация также освещалась в интернете.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Руководителю краевого управления Андрею Маслову поручено возбудить уголовное дело и предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.