СК возбудит уголовное дело из-за разбитых дорог в пригороде Краснодара

В обращении отмечалось, что улицы Садовая и Ивана Васюхно на протяжении нескольких лет остаются с грунтовым покрытием, которое при осадках размывается, а на полотне образуются ямы и колеи. Это затрудняет проезд транспорта и передвижение пешеходов. Ранее обращения жителей в различные инстанции не дали результатов. Ситуация также освещалась в интернете.