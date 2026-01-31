Ричмонд
Экс-директор спортшколы в Новосибирске отдает 400 млн государству

Сумма иска превышает 400 млн рублей. Сейчас дело рассматривается в Заельцовском районном суде Новосибирска.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области прокуратура подала в суд иск о взыскании более 400 млн рублей с бывшего сотрудника МВД, который ранее возглавлял муниципальный парк «Березовая Роща» и Спортивную школу олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта». Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на источник.

Проверка выявила нарушения антикоррупционного законодательства: в период службы и после увольнения мужчина занимался предпринимательской деятельностью, что позволило ему приобрести дорогостоящую недвижимость и транспортные средства, значительно превышающие законные доходы. К моменту проверки часть имущества уже была отчуждена.

В перечень взыскиваемых активов вошли жилой дом площадью 300 кв. м, два нежилых помещения в Санкт-Петербурге, пять автомобилей, а также комплекс из двух зданий общей площадью 9450 кв. м и земельный участок площадью 9693 кв. м.

Прокурор требует обратить в собственность государства все активы, происхождение которых не подтверждено законными доходами, а также денежный эквивалент ранее отчуждённой собственности.