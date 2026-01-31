Экс-директор спортшколы в Новосибирске отдает 400 млн государству

В перечень взыскиваемых активов вошли жилой дом площадью 300 кв. м, два нежилых помещения в Санкт-Петербурге, пять автомобилей, а также комплекс из двух зданий общей площадью 9450 кв. м и земельный участок площадью 9693 кв. м.