Курьер на электровелосипеде сбил 80-летнюю женщину в Ростове

ДТП произошло на пешеходном переходе якобы не в часы рабочей смены доставщика.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове курьер на электровелосипеде после смены сбил 80-летнюю женщину. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

— Дорожное происшествие случилось 30 января в 19:55. Инцидент произошел на улице Металлургической, у дома № 110/1, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 27-летний курьер ехал на электровелосипеде марки «Куга». На нерегулируемом пешеходном переходе он допустил наезд на пожилого пешехода. Пострадавшей оказалась 80-летняя женщина.

Молодой человек был в куртке с логотипом сервиса по доставке продуктов. Однако он пояснил полицейским, что на момент ДТП не работал.

В результате наезда пенсионерка получила травмы. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

