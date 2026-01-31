Блэкаут в Молдове: Массовые отключения электроэнергии из-за непогоды по всей стране

Вся Молдове осталась без электричества, включая Кишинев. Дозвониться до диспетчерской Premier Energy было нереально.
Жители Кишинева тоже остались без света. Его нет на севере страны (нам сообщили из Единец), на юге (Гагаузия), в Приднестровье свет тоже пропал.
Троллейбусы в Кишиневе встали, сообщает Управление электротранспорта столицы. Из-за отсутствия электроэнергии, во многих частях столицы встали троллейбусы. Мэрия столицы просит полицию выйти на перекрестки, где отключились светофоры.
Но потихоньку свет стали возвращать, электричество появилось, например, на Буюканах…
Минэнергетики Молдовы объясняет отключение электричества «серьезными проблемами в электросети Украины»:
«Из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме утром в субботу, 31 января, произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча-Вулкэнешть-МГРЭС, что привело к повреждению и отключению энергосистемы».
Такого масштабного отключения электроэнергии не было давно.
