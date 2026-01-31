В Киеве и Харькове остановилось метро

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Работа метро Киева и Харькова остановлена вследствие отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский «24 канал».
Подробности не приводятся. Тревога в Киевском и Харьковском регионах не объявлялась.
Причина заключается в отключении электроэнергии.
