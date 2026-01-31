Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве и Харькове остановилось метро

Причина заключается в отключении электроэнергии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Работа метро Киева и Харькова остановлена вследствие отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинский «24 канал».

Подробности не приводятся. Тревога в Киевском и Харьковском регионах не объявлялась.