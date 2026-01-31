Ричмонд
В Краснодаре трамвай сошёл с рельсов после ДТП с «Ладой» — пострадали трое

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Трамвай сошёл с рельсов в результате ДТП в Краснодаре. Авария произошла вечером 30 января в Краснодаре на улице Длинной.

По данным полиции, 26‑летний водитель «Лады Гранта» не уступил дорогу рельсовому транспорту на нерегулируемом перекрёстке с улицей Коммунаров.

Автомобиль двигался со стороны улицы Красноармейской в направлении улицы Митрофана Седина. После столкновения трамвай сошёл с рельсов, состав наехал на металлический столб опоры линии электропередач.

В результате ДТП получили травмы три человека: водитель легкового автомобиля и его 21‑летний пассажир, а также водитель трамвая.

Все участники аварии обратились за медицинской помощью.

«По факту происшествия проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

