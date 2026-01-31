Лихач, насмерть сбивший школьниц в Ревде, пытался выйти из СИЗО

Однако постановление об аресте было оставлено в силе, а по его продлению — материалы еще не вернулись из вышестоящего суда, — цитирует пресс-службу Екатеринбургского гарнизонного военного суда РИА Новости.
ЕАН сообщал, что 27 октября 2025 года 37-летний Михаил Слободян на большой скорости выехал на тротуар на перекрестке улиц Чехова — Зыкина в свердловской Ревде. Он сбил трех девочек и врезался в здание магазина. На месте погибли сестры Кира и Аня, 7 и 9 лет, серьезные травмы получила 11-летняя Лиза. 29 октября суд заключил мужчину под стражу. Поскольку Слободян является военнослужащим, дело было передано в военный следственный отдел СКР ЦВО.
После ареста Слободян несколько раз подавал прошение об отправке на СВО, но следователь всякий раз ему отказывал.
Известно, что Слободян работал монтажником, затем уехал на СВО. После тяжелого ранения он был отправлен в отпуск. К уголовной ответственности мужчина прежде не привлекался, но пьяным за рулем его уже ловили. Первый раз — в 2018 году, тогда его лишили прав на полтора года. Второй раз — в 2024 году, и тогда он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. То дело должно было рассматриваться в гарнизонном военном суде ЦВО, но в связи с тем, что Слободян отбыл в действующую армию, оно так и не рассмотрено по сей день.
В СО Ревды СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Наказание по этой статье — до 15 лет колонии.
Отметим, глава Союза ветеранов-десантников ГО Ревда Федор Желонкин рассказал ЕАН, что сослуживцы направили следствию письмо с положительной характеристикой Слободяна. Авторы письма просят «не делать из него монстра».