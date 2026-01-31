Лихач, насмерть сбивший школьниц в Ревде, пытался выйти из СИЗО

Известно, что Слободян работал монтажником, затем уехал на СВО. После тяжелого ранения он был отправлен в отпуск. К уголовной ответственности мужчина прежде не привлекался, но пьяным за рулем его уже ловили. Первый раз — в 2018 году, тогда его лишили прав на полтора года. Второй раз — в 2024 году, и тогда он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. То дело должно было рассматриваться в гарнизонном военном суде ЦВО, но в связи с тем, что Слободян отбыл в действующую армию, оно так и не рассмотрено по сей день.