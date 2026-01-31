Ричмонд
Стало известно, что из имущества изъято у экс-главы ГАИ Челябинска

Ранее сообщалось, что по иску прокурора у Александра Гайде изъято имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.

Соответствующее решение принял Центральный райсуд 30 января.

По официальным данным, выявлен факт несоблюдения требований законодательства о противодействии коррупции бывшим сотрудником полиции.

«Бывший начальник отдела ГИБДД УМВД России Челябинску, занимая должности федеральной государственной службы, в нарушение антикоррупционных запретов и ограничений, использовал свое руководящее положение и прочные деловые связи для обогащения», — прокомментировали в пресс-центре надзорного ведомства региона.

Там отмечают, что Гайде регистрировал имущество на близких родственников, а кроме того, осуществлял предпринимательскую деятельность от их имени.

«Прокуратура региона обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства трех легковых и трех грузовых автомобилей, коттеджа и земельного участка общей стоимостью свыше 16 млн рублей. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора и обратил имущество в доход государства», — отметили в пресс-центре.