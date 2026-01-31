Стало известно, что из имущества изъято у экс-главы ГАИ Челябинска

«Прокуратура региона обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства трех легковых и трех грузовых автомобилей, коттеджа и земельного участка общей стоимостью свыше 16 млн рублей. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора и обратил имущество в доход государства», — отметили в пресс-центре.