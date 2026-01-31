Ричмонд
Директоров Госоркестра и Башгосфилармонии отправили под домашний арест

Такое решение вынес Советский районный суд Уфы.

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения директорам Государственного оркестра Башкирии Артуру Назиуллину и Башгосфилармонии Алмазу Саетову, обвиняемых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, обвиняемые и индивидуальный предприниматель Гульнара Юрина, которая также находится под следствием, в составе организованной группы с использованием служебного положения, похитили бюджетные денежные деньги. Их выделили в качестве субсидии на организацию и проведение II Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе. Сумма составила 7,4 и 7,8 млн рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчин под домашний арест до 6 марта.