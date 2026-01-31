Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве полностью отключили водоснабжение

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Водоснабжение всех районов Киева прекращено. Об этом говорится в сообщении «Киевводоканала», опубликованном в его Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).

Источник: AP 2024

«В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах Киева. На данный момент энергетики совместно со специалистами “Киевводоканала” работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства», — говорится в сообщении.

В компании не указали сроки возможного устранения причин аварии.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на «Укрэнерго» сообщали о введении аварийных отключений света почти во всех регионах страны.