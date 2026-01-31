В Киеве полностью отключили водоснабжение

«В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах Киева. На данный момент энергетики совместно со специалистами “Киевводоканала” работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства», — говорится в сообщении.
В компании не указали сроки возможного устранения причин аварии.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «Укрэнерго» сообщали о введении аварийных отключений света почти во всех регионах страны.