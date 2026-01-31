Ричмонд
В Иркутской области столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

ИРКУТСК, 31 янв — РИА Новости. Два маршрутных такси столкнулись в Шелехове, за медпомощью обратились шесть человек, среди них два подростка, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием двух маршрутных такси в Шелехове на проспекте Центральный.

«Столкнулись две маршрутки “Газель NEXT”, которые двигались друг за другом. В результате ДТП за медицинской помощью с травмами, не опасными для жизни, обратились как минимум шесть человек, из которых не менее двух подростков», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, несовершеннолетним пострадавшим 8 и 13 лет. СК организовал проверку по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.