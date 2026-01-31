В Самарской области в 1,5 раза снизилась криминальная активность иностранцев

В 2025 году на территории Самарской области почти в 1,5 раза снизилась криминальная активность иностранцев, удалось перекрыть основные направления их незаконной легализации. Об этом сообщили в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД по Самарской области, на котором подводились итоги работы за прошлый год.