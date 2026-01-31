Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области в 1,5 раза снизилась криминальная активность иностранцев

В Самарской области удалось перекрыть основные направления незаконной легализации иностранцев.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В 2025 году на территории Самарской области почти в 1,5 раза снизилась криминальная активность иностранцев, удалось перекрыть основные направления их незаконной легализации. Об этом сообщили в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД по Самарской области, на котором подводились итоги работы за прошлый год.

«Одной из главных сфер деятельности является противодействие нарушениям со стороны иностранцев и контроль за соблюдением миграционного законодательства», — рассказали в пресс-службе.

То, что организаторов незаконной миграции лишали свободы, позволило на четверть сократить число преступлений, связанных с фиктивной регистрацией. Напомним, в Самарской области с должников за год взыскали более 90 млн рублей.