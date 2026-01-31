На трассе «Пермь — Екатеринбург» в ДТП погибли две женщины

На участке трассы «Пермь — Екатеринбург» в Свердловской области погибли две женщины. Пешеходы помогали водителю извлекать из заноса в кювет легковой автомобиль. Областная Госавтоинспекция приступила к регулированию транспортного потока. На месте ДТП работают экстренные службы и оперативно-следственная группа.