На трассе «Пермь — Екатеринбург» в ДТП погибли две женщины

На участке трассы «Пермь — Екатеринбург» в Свердловской области погибли две женщины. Пешеходы помогали водителю извлекать из заноса в кювет легковой автомобиль. Областная Госавтоинспекция приступила к регулированию транспортного потока. На месте ДТП работают экстренные службы и оперативно-следственная группа.
ДТП произошло 31 января в первой половине дня на 267 км автодороги вблизи Бисерти. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил занос, совершив наезд на двух пешеходов.
В момент ДТП женщины 1972 и 1953 годов рождения помогали водителю извлекать из кювета автомобиль Chevrolet. От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия.
На время выяснения обстоятельств ДТП и проведения расследования водителям рекомендуют соблюдать указания сотрудников полиции.
Днем ранее на территории Пермского края в ДТП погибли шесть человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.