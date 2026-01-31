Ричмонд
На трассе «Пермь — Екатеринбург» в ДТП погибли две женщины

Транспортный поток регулирует областная Госавтоинспекция.

Источник: Госавтоинспекция МВД России по Свердловской области

На участке трассы «Пермь — Екатеринбург» в Свердловской области погибли две женщины. Пешеходы помогали водителю извлекать из заноса в кювет легковой автомобиль. Областная Госавтоинспекция приступила к регулированию транспортного потока. На месте ДТП работают экстренные службы и оперативно-следственная группа.

ДТП произошло 31 января в первой половине дня на 267 км автодороги вблизи Бисерти. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил занос, совершив наезд на двух пешеходов.

В момент ДТП женщины 1972 и 1953 годов рождения помогали водителю извлекать из кювета автомобиль Chevrolet. От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия.

На время выяснения обстоятельств ДТП и проведения расследования водителям рекомендуют соблюдать указания сотрудников полиции.

Днем ранее на территории Пермского края в ДТП погибли шесть человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.