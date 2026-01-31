Бастрыкин взял под контроль дело о падении ребенка в открытый люк в Воронеже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у воронежских коллег доклад о расследовании инцидента на Олимпийском бульваре в Воронеже. Там 7-летний мальчик провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба СКР 31 января.
Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, мальчик упал в открытую шахту во время прогулки. По счастливой случайности, как сообщают следователи, он остался невредимым.
Напомним, накануне региональное управление СК уже возбудило дело по статье за халатность, а прокуратура начала проверку по этому инциденту.
Ранее Бастрыкин также взял под личный контроль дело о халатности из-за травли в яменской СОШ под Воронежем. Кроме того, 29 января глава СКР потребовал отчитаться о ситуации с нарушением жилищных прав сироты из Воронежской области.