В квартире на улице Соммера нашли тела двух парней, еще одного госпитализировали

В квартире на улице Соммера в Калининграде нашли тела двух молодых мужчин, еще одного госпитализировали. Предположительно, троица употребляла запрещенные вещества. О случившемся сообщает «Клопс», ситуацию прокомментировали в СК.
Известно, что трое мужчин снимали квартиру пятиэтажке, 28 января им не смогла дозвониться риелтор. Она приехала, открыла дверь и увидела два трупа. Третий парень был жив, его увезли на скорой с диагнозом «отравление неустановленным веществом».
Погибшим 27 лет и 23 года. В квартире обнаружен порошок белого цвета.
Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося, назначены экспертизы.