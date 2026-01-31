В квартире на улице Соммера нашли тела двух парней, еще одного госпитализировали

Известно, что трое мужчин снимали квартиру пятиэтажке, 28 января им не смогла дозвониться риелтор. Она приехала, открыла дверь и увидела два трупа. Третий парень был жив, его увезли на скорой с диагнозом «отравление неустановленным веществом».