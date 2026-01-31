Поезд Москва — Волгоград протаранил выехавшую на переезд легковушку

Поезд № 16 Москва — Волгоград попал в ДТП 31 января 2026 года в Волгоградской области. Причиной стал выезд на переезд легковушки. Водитель авто рискнул проскочить перед приближающимся поездом в районе станции Бударино в Новоаннинском районе. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но столкновения избежать не получилось, сообщает ПривЖД.
Из-за ДТП поезд опоздал менее чем на час, на движение других составов это происшествие не пострадал. Никто из пассажиров и сотрудников РЖД не пострадал, о состоянии водителя авто пока ничего неизвестно. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения автомобиля с пассажирским составом в Волгоградской области.