Поезд Москва — Волгоград протаранил выехавшую на переезд легковушку

Из-за ДТП поезд опоздал менее чем на час, на движение других составов это происшествие не пострадал. Никто из пассажиров и сотрудников РЖД не пострадал, о состоянии водителя авто пока ничего неизвестно. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения автомобиля с пассажирским составом в Волгоградской области.