Поезд Москва — Волгоград протаранил выехавшую на переезд легковушку

Состав задержался в пути менее чем на час.

Источник: Комсомольская правда

Поезд № 16 Москва — Волгоград попал в ДТП 31 января 2026 года в Волгоградской области. Причиной стал выезд на переезд легковушки. Водитель авто рискнул проскочить перед приближающимся поездом в районе станции Бударино в Новоаннинском районе. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но столкновения избежать не получилось, сообщает ПривЖД.

Из-за ДТП поезд опоздал менее чем на час, на движение других составов это происшествие не пострадал. Никто из пассажиров и сотрудников РЖД не пострадал, о состоянии водителя авто пока ничего неизвестно. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения автомобиля с пассажирским составом в Волгоградской области.