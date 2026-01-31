Хроника блэкаута в Молдове: Массовые отключения света, «мертвые» троллейбусы, замерзающие люди из-за отключения отопления в квартирах

Давно мы такого не переживали. Отвыкли уже. Блэкаут из-за массовых лтключений электроэнергии по всей стране показал, насколько наши власти не готовы к подобным коллапсам.
Утром в субботу, 31 января, стало массово отключаться электричество не только по Кишиневу, но и по всей стране, в том числе и в Приднестровье.
Мэр Кишинева Ион Чебан подтвердил: Отключение электроэнергии в большей части Кишинева Он сообщил, что из-за отсутствия электроэнергии, во многих частях столицы встали троллейбусы. Примария просит полицию выйти на перекрестки, где отключились светофоры.
Все медучреждения в отключенных от электричества регионах были подключены к электрогенераторам Работа больниц, включая отделения реанимации, ведется без перебоев, и пациенты получают медицинскую помощь в безопасных условиях.
Троллейбусы стоят, аптеки закрыты на технический перерыв, а жители не могут попасть в собственные квартиры из-за отсутствия электроэнергии. Люди мерзнут на остановках, даже не зная, что происходит.
Появился первый официальный комментарий по сегодняшнему блекауту:
«Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были выведены из эксплуатации блоки атомных электростанций. В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применяются специальные графики аварийных отключений. Энергетики “Укренерго” работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен», — заявил министр энергетики Украины Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в отключениях света технические проблемы с соединением энергосистемы Молдовы с украинской:
«Были представлены доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации с аварией в энергосистеме Украины, вызванной техническими причинами на линиях между энергетическими системами нашего государства и Республики Молдова. В украинской энергосистеме принимаются все необходимые меры, ведутся восстановительные работы. Целью является стабилизация ситуации в кратчайшие сроки».
«Термоэлектрика» сообщает о перебоях в подаче тепла в Кишиневе из-за блэкаута.
В Приднестровье электроснабжение полностью восстановлено, в Молдове обещали все восстановить в течение часа-двух.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Депутат ПАС нашел «гениальный» метод по выживанию при завышенных тарифах: Представитель правящей партии советует жителям Молдовы продать свое жилье, чтобы оплатить коммуналку.
Дориан Истрати посоветовал тем, кто живёт в больших квартирах или домах, приобрести себе жильё поменьше и соответственно платить меньше за коммуналку (далее…).
Украинские военные пугают Кишинев войной: «Россия хочет оккупировать Затоку, чтобы создать угрозу для Молдовы и поддержать “своих” в Приднестровье».
Они считают, что Россия не отказывается от своих планов захватить Одессу и Николаев, но для них очень важна еще и Затока в Одесской области (далее…).
Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).