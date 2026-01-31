Вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду в Самарской области

В ходе проверки велось медицинское наблюдение за контактными людьми, вводились ограничительные мероприятия, проводилась дезинфекция в помещениях детского сада. Кроме этого, шли лабораторные обследования заболевших, объектов окружающей среды и продуктов. В группе новых случаев ОКИ больше не было.