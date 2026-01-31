Ричмонд
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду в Самарской области

В Самарской области проводили проверку из-за четырех случаев сальмонеллеза в детском саду.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области зарегистрировали четыре случая сальмонеллеза в детском саду «Янтарик». С 20 января там проводилось эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

«Дошкольному учреждению было выдано предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий. По результатам лабораторных испытаний нарушений не выявлено. Сейчас период наблюдения за очагом инфекционного заболевания закончен», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки велось медицинское наблюдение за контактными людьми, вводились ограничительные мероприятия, проводилась дезинфекция в помещениях детского сада. Кроме этого, шли лабораторные обследования заболевших, объектов окружающей среды и продуктов. В группе новых случаев ОКИ больше не было.