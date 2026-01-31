Ричмонд
Проверка ДП после попытки суицида не подтвердила буллинг в школе QSI

Уголовное дело по факту травли ребенка в частной школе QSI в Алматы прекратили, поскольку факты буллинга в учреждении не подтвердились, сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Источник: Курсив

«Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Решение утверждено прокуратурой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее отец 16-летней школьницы Канат Амиркин сообщил, что его дочь предприняла попытку суицида прямо в здании школы QSI, что, по его словам, стало следствием длительной травли со стороны одноклассников.

Девочка попала в реанимацию, и недавно ее перевели в другую палату. Между тем ее отец в своих соцсетях отмечал, что уголовное дело возбуждалось по факту суицида и хотел добиться замены следователя по нему.