Проверка ДП после попытки суицида не подтвердила буллинг в школе QSI

«Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Решение утверждено прокуратурой», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее отец 16-летней школьницы Канат Амиркин сообщил, что его дочь предприняла попытку суицида прямо в здании школы QSI, что, по его словам, стало следствием длительной травли со стороны одноклассников.
Девочка попала в реанимацию, и недавно ее перевели в другую палату. Между тем ее отец в своих соцсетях отмечал, что уголовное дело возбуждалось по факту суицида и хотел добиться замены следователя по нему.