Есть версия: Блэкаут в Молдове произошел по причине «игр» в перетоки с Украиной — кажется, допомогались

И перестаньте вы верить в метеоусловия — Кишинев никогда не реагировал так на них.

Источник: Комсомольская правда

"Ну чо, метеоусловия, да? А что такого сверхъестественного произошло в природе? Снежок припорошил 1 см или температура упала до −7 С? — спрашивает один из пользователей соцсетей.

Запомните, вам пудрят мозги. Допомогались называется. Они, рискуя оборудованием и вашим благополучием доигрались в перетоки.

И перестаньте вы верить в метеоусловия. Кишинев никогда не реагировал так на них. Даже в обледенение всех линий электропередач в начале 2000-х, или в апрельский снегопад".

Депутат ПАС нашел «гениальный» метод по выживанию при завышенных тарифах: Представитель правящей партии советует жителям Молдовы продать свое жилье, чтобы оплатить коммуналку.

Дориан Истрати посоветовал тем, кто живёт в больших квартирах или домах, приобрести себе жильё поменьше и соответственно платить меньше за коммуналку (далее…).

Украинские военные пугают Кишинев войной: «Россия хочет оккупировать Затоку, чтобы создать угрозу для Молдовы и поддержать “своих” в Приднестровье».

Они считают, что Россия не отказывается от своих планов захватить Одессу и Николаев, но для них очень важна еще и Затока в Одесской области (далее…).

Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.

Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
