Есть версия: Блэкаут в Молдове произошел по причине «игр» в перетоки с Украиной — кажется, допомогались

"Ну чо, метеоусловия, да? А что такого сверхъестественного произошло в природе? Снежок припорошил 1 см или температура упала до −7 С? — спрашивает один из пользователей соцсетей.
Запомните, вам пудрят мозги. Допомогались называется. Они, рискуя оборудованием и вашим благополучием доигрались в перетоки.
И перестаньте вы верить в метеоусловия. Кишинев никогда не реагировал так на них. Даже в обледенение всех линий электропередач в начале 2000-х, или в апрельский снегопад".
