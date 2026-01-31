Почти 4 килограмма наркотиков нашли в гараже у мужчины в Петербурге

Еще в середине января полицейские прибыли на трассу «Восток» на территорию Чувашской Республики для задержания 33-летнего неработающего мужчины из Петербурга. Основанием для этого стала незаконная перевозка почти двух килограммов наркотиков, в следствие чего его отправили в СИЗО. Однако позже в гараже фигуранта нашли еще больше запрещенных веществ — около четырех килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.