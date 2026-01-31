Почти 4 килограмма наркотиков нашли в гараже у мужчины в Петербурге

Еще в середине января полицейские прибыли на трассу «Восток» на территорию Чувашской Республики для задержания 33-летнего неработающего мужчины из Петербурга. Основанием для этого стала незаконная перевозка почти двух килограммов наркотиков, в следствие чего его отправили в СИЗО. Однако позже в гараже фигуранта нашли еще больше запрещенных веществ — около четырех килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В постройке на Кубинской улице, оборудованной петербуржцем для фасовки и хранения наркотиков, выявили электронные весы, упаковочный материал и подозрительные пакеты. Экспертиза двух из них показала, что там находился наркотик массой 387 граммов, — рассказали в ведомстве.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела о покушении на нелегальное производство и сбыт запрещенных веществ. Его оставили в СИЗО. Полицейские заявили, что намерены выяснить, были ли у подозреваемого соучастники.