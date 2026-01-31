В Алматы раскрыли схему сбыта краденых смартфонов и планшетов

Во время оперативно-розыскных мероприятий у него был обнаружен и изъят украденный смартфон, с которого и началось расследование. Но на этом находки не закончились. В помещении также обнаружили еще 30 мобильных телефонов различных марок и два планшета. Происхождение всей техники сейчас тщательно проверяется.