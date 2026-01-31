В Алматы раскрыли схему сбыта краденых смартфонов и планшетов

Оперативная разработка началась с, казалось бы, обычной кражи: у посетителя одного из заведений города пропал мобильный телефон. Однако в ходе расследования полицейские вышли на куда более масштабную схему. Под подозрение попал мужчина, который, по версии следствия, занимался скупкой и хранением похищенной техники.
Во время оперативно-розыскных мероприятий у него был обнаружен и изъят украденный смартфон, с которого и началось расследование. Но на этом находки не закончились. В помещении также обнаружили еще 30 мобильных телефонов различных марок и два планшета. Происхождение всей техники сейчас тщательно проверяется.
По данному факту начато досудебное расследование по статье о скупке имущества, заведомо добытого преступным путем. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полицейские не исключают, что задержанный может быть причастен и к другим имущественным преступлениям.
Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий: устанавливают законных владельцев изъятых устройств и проверяют, не числятся ли они в базе похищенного имущества. В полиции подчеркивают, что речь может идти не об одном эпизоде, а о системной деятельности.
Как отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Асхат Даулетияров, именно скупщики краденого играют ключевую роль в цепочке краж.
«Скупка похищенного имущества является одним из основных факторов, способствующих росту имущественных преступлений. Пока существует спрос, будут и кражи. Работа по выявлению и пресечению деятельности таких “посредников” проводится на постоянной основе. Все изъятые мобильные устройства будут проверены, а их законные владельцы — установлены», — сообщил он.
В полиции призывают граждан быть внимательными при покупке техники с рук: низкая цена и отсутствие документов могут говорить о криминальном происхождении гаджета. В противном случае покупатель рискует не только потерять устройство, но и стать участником уголовного разбирательства.
Расследование продолжается.