Грузовик геологов сгорел в Дзержинском районе Волгограда

В Волгограде днем в субботу большая пробка образовалась на улице Исторической. Водители медленно объезжали место пожара: прямо на дороге полыхал грузовик предприятия «Волгограднефтегеофизика». О ЧП рассказали в ГУ МЧС по Волгоградской области.