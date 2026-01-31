Ричмонд
Грузовик геологов сгорел в Дзержинском районе Волгограда

На Исторической образовалась большая пробка.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде днем в субботу большая пробка образовалась на улице Исторической. Водители медленно объезжали место пожара: прямо на дороге полыхал грузовик предприятия «Волгограднефтегеофизика». О ЧП рассказали в ГУ МЧС по Волгоградской области.

— Сообщение о пожаре поступило в 13:49. В 13:59 возгорание было ликвидировано подразделением 15 ПСЧ. Причина и площадь пожара устанавливаются, — прокомментировали в ведомстве.

На месте ЧП работали автомобили Госавтоинспекции. Пришлось регулировать движение на время тушения пожара.